Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

A1 DBFO MOTORWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
167.149.611,1 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 167.149.611,1 €
Verkehr : 167.149.611,1 €
Unterzeichnungsdatum
19/02/2003 : 167.149.611,1 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
166 Mio EUR für den Ausbau der A1 im Vereinigten Königreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/02/2003
20010479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A1 DBFO Motorway Project
The UK Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, through the Highways Agency (HA).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 150 million
Up to GBP 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Operation and maintenance of 53 km of the A1/ A1(M) trunk road, including the new build of 22 km of dual 3 lane motorway

To upgrade this strategic highway connection, in some sections to motorway standard, to bypass several communities along the route, reduce congestion and improve safety by the separation of faster traffic from slow traffic and pedestrians.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will review the environmental impact assessment required under the statutory approval process in the UK.

HA invited pre-qualification submissions from consortia on 26 July 2000. Four consortia were subsequently invited to submit tenders by mid September 2001. The HA expects to choose a preferred bidder by mid April 2002 and sign the concession agreement (the DBFO contract) by October 2002

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
166 Mio EUR für den Ausbau der A1 im Vereinigten Königreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
166 Mio EUR für den Ausbau der A1 im Vereinigten Königreich
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen