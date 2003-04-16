Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

COUNTY OF STOCKHOLM HEALTH CARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
109.573.430,6 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 109.573.430,6 €
Gesundheit : 109.573.430,6 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2004 : 109.573.430,6 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
108 Mio EUR für die Krankenhausinfrastruktur in Stockholm

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2004
20010463
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
County of Stockholm Health Care Project (SE)

Stockholm Läns Landsting
PO Box 22550
SE-104 22 STOCKHOLM

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to SEK 1 bn (approx. EUR 108 million )
Approximately SEK 2 bn (approx. EUR 216 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a large number of investments in the health care sector, including improvements and extensions to all emergency hospitals owned by the County of Stockholm. Further investments will also be required for infrastructure to meet increased demand for primary health care within the County.

Implementation of the project should improve the quality of health care infrastructure and medical services for the resident population and so contribute to the economic and social development of the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Healthcare facilities are not covered under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (97/11/EC). Individual projects are subject to a local planning and approval process, including an environmental review in which compliance with regulations and legislation is verified. An examination of environmental procedures will be undertaken during appraisal.

Procurement procedures applied will be in compliance with EU Directives and national legislation.

Kommentar(e)

Human capital (health care).

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
108 Mio EUR für die Krankenhausinfrastruktur in Stockholm

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
108 Mio EUR für die Krankenhausinfrastruktur in Stockholm
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen