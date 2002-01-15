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AUTOROUTE EST-OUEST V

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Algerien : 70.000.000 €
Verkehr : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2002 : 70.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2002
20010460
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Autoroute Est-Ouest V

Agence Nationale des Autoroutes - A.N.A.
Managing Director, Mr Abdelhamid FRIOUI

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of approx. EUR 70 million from the Bank’s own resources under the Euromed II mandate
Currently estimated at EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns construction of a 26 km, 2x2-lane section of the central part of the East-West motorway, between Bouira and El Adjiba

The project forms part of a programme aimed at progressively building a motorway between the Tunisian and Moroccan borders in the north of Algeria, serving the coastal strip where 80% of the population lives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental impact assessments have been carried out for all project works in line with current Algerian legislation and EIB requirements.

International competitive bidding in accordance with the Bank’s rules.

Kommentar(e)

Transport (public works)

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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen