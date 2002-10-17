KLINIKUM BARMBEK, HAMBURG

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the construction of a 670-bed general hospital built to current standards in the actual 22-hectare campus location of one of LBK's hospitals, Allgemeine Krankenhaus Barmbek, which will be partially demolished.
The existing 90-year old general hospital is not longer suitable for economic provision of modern healthcare. While the new hospital will provide at least an equivalent amount of services, it is anticipated to save at least 15% cost and take up only about 30% of the space compared with the present situation. In addition to construction costs, the project includes medical equipment and information technology. Integral to the project, an innovative organisational approach is being introduced at the hospital.
Healthcare facilities are not specifically mentioned in the Council Directive 97/11/EEC on EIA. The project consists of a replacement of an existing hospital (to be demolished) by a new one at the same location in Hamburg. It does not affect any protected area and it is not included in the Directive. Compliance with applicable environmental national regulations will be examined during appraisal.
The project will be implemented using a special purpose vehicle to build, finance and transfer the hospital, which will then be operated and maintained by LBK under a 20-year rental agreement. The adequacy of the promoter's procurement procedures will be examined during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.