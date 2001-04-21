PRET GLOBAL BURKINA FASO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bank Of Africa Burkina Faso (BOA Burkina Faso)
- Société Générale de Banques au Burkina (SGBB)
- Burkina Bail
Deux lignes de crédit en faveur d'une part de la SGBB et de BOA Burkina Faso, d'autre part de Burkina Bail, pour l'octroi de financements aux petites et moyennes entreprises
Renforcer l'accès des intermédiaires à des ressources à moyen et long terme afin de promouvoir le financement – sous forme de prêts et crédit-bail – des projets d'investissement des petites et moyennes entreprises, et de contribuer ainsi à une meilleure compétitivité et à la croissance du secteur privé du Burkina.
L'impact environnemental de chacun des projets d'investissement appuyés au moyen des prêts globaux sera évalué par les intermédiaires sur base des instructions de la Banque qui contrôlera la conformité des projets aux normes environnementales qu'elle applique normalement.
Le choix des matériels, services et travaux dans le cadre des projets appuyés sera effectué selon les procédures appropriées – appels à la concurrence internationale ou nationale ou consultations – compte tenu des caractéristiques des projets.
Industrie, agro-industrie, tourisme, services liés à ces secteurs, éducation et santé
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.