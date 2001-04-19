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ATTM II

Unterzeichnung(en)

Betrag
2.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Mauretanien : 2.500.000 €
Stadtentwicklung : 2.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/04/2002 : 2.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 42.5 mio lent in ACP in first 4 months

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/04/2002
20010419
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Road building equipment (ATTM II)
Sté d'assainissement, de travaux, de transport et de maintenance (ATTM)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 2.5 million
EUR 4.775 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of road building equipment 

Increase in capacity for production and application of coated materials

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The equipment meets international gas emission standards.

Normal procedures applicable to EIB risk-capital operations.

Kommentar(e)

Roads

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen