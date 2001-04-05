Environment Sector Loan

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the design, supervision and construction of priority investment schemes in water supply and wastewater collection and treatment throughout Slovakia to meet requirements of EU Directives and to be co-financed with ISPA. Schemes are prepared by final beneficiaries, municipalities and/or their utility companies and/or water companies, and are selected according to predefined eligibility criteria. The operation will be structured as a framework loan and intermediated through the Slovak Guarantee and Development Bank (SGDB), a publicly owned development bank.
The project's objectives are twofold: (i) increased customer service standards and public health, as a result of improved water supply reliability, drinking water quality, and sewerage connections; and (ii) pollution reduction through cleaner water effluents flowing into the Danube and other watersheds.
By their nature, the schemes are generally environmentally beneficial. Benefits include reduction of pollution by the construction of new or upgraded wastewater treatment plants, reduction of sewer flooding by increasing conveyance capacity, and provision of first time sewerage. Water supply investments are to improve quality and reliability for public health reasons.Improvements of water supply and sewage collection, treatment and disposal represent essential steps towards ultimate compliance with the relevant EU legislation. Approval procedures require preparation of an environmental assessment of the project and a full EIA where required by EU Directives. None of the schemes currently in the project pipeline is expected to require a full EIA in accordance with Directive 97/11/EC.
The works contracts will be procured in-line with EU Procurement Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.