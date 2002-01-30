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SYDVATTEN DRINKING WATER SUPPLY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.949.503,9 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 14.949.503,9 €
Wasser, Abwasser : 14.949.503,9 €
Unterzeichnungsdatum
10/04/2002 : 14.949.503,9 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/04/2002
20010396
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sydvatten Drinking Water Supply II
Sydvatten AB, Malmö.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to SEK 131 million (EUR 14 million)
Min. SEK 262 million (EUR 28 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Major components of the bulk water supplier's investment programme 2001-05, in particular the reinforcement of a water transmission main.

The project aims at enhancing sustainable services, raising technical efficiency, upgrading control and automation systems and tightening security provisions, in water transmission and distribution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Subprojects will be screened and, if applicable, subject to environmental impact assessments in line with national legislation and EU directives.

Works tenders are and will be carried out in compliance with EU procurement directives.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen