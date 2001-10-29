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NATIONAL MARITIME COLLEGE (PPP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
29.220.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 29.220.000 €
Bildung : 29.220.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/02/2003 : 29.220.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
67 Mio EUR zur Verbesserung von Bildungseinrichtungen im Hoch- und Sekundarschulbereich in Irland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/02/2003
20010362
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
National Maritime College Project
Minister of Education and Science, IrelandCork Institute of Technology And Irish Naval Service
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
IEP 24 million (EUR 30.5 million)
IEP 51 million (EUR 65 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design, building, financing and operation of the new National Maritime College (NMC) at Ringaskiddy, Cork.

The use of Public Private Partnership (PPP) in education in Ireland is designed to relieve school principals of estate issues, bring ‘value for money’ compared with conventional procurement, promote improved out-of-hours use by redesign of school buildings; and foster new ideas in school design.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All mitigating environmental measures required by the planning authorities are to be included in the project, which will be located in an area reclaimed from the sea 20 years ago and situated on the sea shore in the industrial area of the harbour of Ringaskiddy, Cork.. Irish legislation does not require an EIA for developments of less than 10 ha in the location of the project.

The promoter launched an international pre-qualification procedure. Selection of the preferred bidder from 3 final bidders, is expected to take place in December 2000/January 2001 and contract award is scheduled for the 1st Quarter 2002.

Kommentar(e)

Education

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67 Mio EUR zur Verbesserung von Bildungseinrichtungen im Hoch- und Sekundarschulbereich in Irland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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67 Mio EUR zur Verbesserung von Bildungseinrichtungen im Hoch- und Sekundarschulbereich in Irland
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen