NATIONAL MARITIME COLLEGE (PPP)

Übersicht
The project concerns the design, building, financing and operation of the new National Maritime College (NMC) at Ringaskiddy, Cork.
The use of Public Private Partnership (PPP) in education in Ireland is designed to relieve school principals of estate issues, bring ‘value for money’ compared with conventional procurement, promote improved out-of-hours use by redesign of school buildings; and foster new ideas in school design.
All mitigating environmental measures required by the planning authorities are to be included in the project, which will be located in an area reclaimed from the sea 20 years ago and situated on the sea shore in the industrial area of the harbour of Ringaskiddy, Cork.. Irish legislation does not require an EIA for developments of less than 10 ha in the location of the project.
The promoter launched an international pre-qualification procedure. Selection of the preferred bidder from 3 final bidders, is expected to take place in December 2000/January 2001 and contract award is scheduled for the 1st Quarter 2002.
Education
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.