VILLE DES SCIENCES HOECHST

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of a multi-purpose laboratory and an adjacent office building, including laboratory support functions, to be used by companies in the fields of pharmaceutical research and biotechnology.
The project will help to increase the competitiveness and added value of a European industry and its industrial clients. The final user of the facilities is a global player in pharmaceutical research and drug development. Given the final user’s competences in R&D and role in diffusion of innovative processes and technologies, financing the underlying R&D-efforts corresponds to the Bank’s objectives set forth in the Innovation 2000 Initiative.
The project does not require an EIA under EC Directive 97/11.All the laboratory facilities will be equipped with advanced technology analysis and experimentation systems and will operate in strict compliance with national standards for health, safety and environment.
The procurement procedures for civil works and equipment consisted of national and international enquiries amongst a group of pre-qualified suppliers.
Pharmaceuticals and biotechnology
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.