ESB Transmission & Distribution VI

Übersicht
Electricity Supply Board (ESB)
Contact point: Mick Roche, Group Treasurer
Email: michael.roche@mail.esb.ie
27 Lower Fitzwilliam Street. Dublin 2. Ireland.
Tel. 00 353 1 702 76 33. Fax 00 353 1 677 84 63.
The project comprises more than 30 transmission schemes and several thousand technically independent distribution schemes for reinforcing and extending ESB's transmission and distribution networks covering the investment period 2001–2003.
To cater to growing demand, allow connection of new power stations, improve quality and reliability of supply, reduce technical losses and comply with legal and regulatory requirements.
The project is subject to the EU directive concerning Environmental Impact Assessment and is expected to comply with the relevant national legislation and EU Directives regarding environmental protection. Overall, the environmental impact of the project is expected to be limited and acceptable.
Procurement procedures are subject to EU Directive 93/38/EU and the promoter has implemented detailed procurement procedures that comply with the said Directive.
Electricity
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.