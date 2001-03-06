HAFENCITY HAMBURG

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Approx. 100 ha of former harbour area (155 ha including water surfaces) will be regenerated south of Hamburg's city centre. Over a period of up to 25 years the city centre will be extended by approx. 40% with a new district offering a metropolitan mix of housing, culture, leisure, tourism, trade and commerce. The project offers the unique opportunity to participate in the development of the extension of the city centre in a distinctive, maritime milieu and to build housing as well as offices on the former harbour quaysides of Sandtor-, Grasbrook and Baakenhafen. The EIB project concerns infrastructure investments of the first phase only in the HafenCity.
The project is targeting a continuous and long-term increase in value providing stabilizing effects for the urban economy and community.
EU Directives are fully embedded into Federal German Law and the relevant requirements of 97/11/EC Annexes II and III are being followed. There are no issues concerning protected flora and fauna.
Procurement procedures applied in the programme are in compliance with EEC Council Directives and national legislation, applicable to public authorities procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.