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ROADS REHABILITATION V

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 240.000.000 €
Verkehr : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/03/2002 : 240.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 333 mio for priority projects in Romania

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 August 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/03/2002
20010269
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROADS REHABILITATION V PROJECT

National Administration of Roads (NAR) in the Ministry of Public Works, Transport and Housing.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is likely to comprise the rehabilitation of six sections of road totaling about 750 km of the Romanian network. It represents a continuation of the four previous roads rehabilitation projects funded by the Bank in Romania. The selected schemes form part of or provide access to the Pan-European Corridors IV and IX and/or the TINA network.

The rehabilitation of six sections of road totalling about 750 km of the Romanian network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Rehabilitation works of existing road infrastructure are not expected to generate significant impacts on the environment as the works are usually confined to within existing road boundaries. Where works include re-profiling and/or realignment of an existing route any environmental impact will be assessed to bring in line with EU environmental regulations. Procedures for the implementation of environmental legislation will also be reviewed.

Procurement will be undertaken in line with the Bank’s procedures.

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EUR 333 mio for priority projects in Romania

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 333 mio for priority projects in Romania
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen