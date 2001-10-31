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EAC TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/10/2002 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
220 Mio EUR für Vorhaben in den Bereichen Energie, Bildung und Verkehr in Zypern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Oktober 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/10/2002
20010258
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Electricity Transmission & Distribution
Electricity Authority of Cyprus (EAC)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 100 million
Approximately EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An investment programme covering the period 2001-2004 comprising refurbishment and expansion of the electricity distribution and transmission network throughout Cyprus.

To cope with a continuing growth of electricity demand, to improve the quality and security of electricity supply and to reduce system losses, thus reducing electricity costs as well as promoting the rational use of energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental impact studies will be carried out and corrective measures applied as necessary.

International procurement rules will apply.

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220 Mio EUR für Vorhaben in den Bereichen Energie, Bildung und Verkehr in Zypern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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220 Mio EUR für Vorhaben in den Bereichen Energie, Bildung und Verkehr in Zypern
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen