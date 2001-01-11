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LIPOR II-WASTE TREATMENT&DISPOSAL-AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
53.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 53.000.000 €
Müllbeseitigung : 53.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/03/2006 : 18.000.000 €
11/12/2002 : 35.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2002
20010111
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIPOR II (Waste Valorisation & Disposal)
LIPOR, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million
Estimated at around EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a new waste composting unit, construction of two landfills, environmental re-qualification of four existing landfills, including ancillary landfill-gas recovery projects in two of them, and the expansion and maintenance of municipal waste separated collection and pre-treatment facilities; information to the populations.

The project will contribute to the expansion and modernisation of solid waste collection and treatment systems in one of the most densely populated areas in Portugal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The upgrade in the promoter's waste treatment and collection facilities will have a positive environmental impact. Specifically, the recovery of landfill-gas for electricity production will replace fossil fuels and contribute to reducing emissions of greenhouse gases. 

Award of works, equipment supply and services contracts will follow market practice under open competition in compliance with national and EU legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen