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VOIRIE URBAINE D ALGER

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Algerien : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2002 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2002
20010110
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Voirie Urbaine d'Alger
Ministry of Public Works; Planning and Development Manager, Mr Chihab Mohamed AÏSSAT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approx. EUR 50 million from the Bank’s own resources under Euromed II mandate.
Currently estimated at EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns construction of three grade-separated junctions (Place Addis Abeba, Chevalley junction and Place du 1er Mai) and eight underpasses on Algiers’ main road network.

The project forms part of the programme to improve links between the RN11 coastal road and the southern Algiers ring road - the backbone of the city’s network of feeder roads. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to markedly improving traffic conditions in Greater Algiers, so reducing congestion and pollution caused by traffic jams.

International competitive bidding in accordance with the Bank’s rules.

Kommentar(e)

Transport (public works)

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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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