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PORT ANTONIO WATER AND SEWERAGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Jamaika : 15.000.000 €
Wasser, Abwasser : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2002 : 15.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/06/2002
20010071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port Antonio Water & Sewerage

National Water Commission (NWC)
Kingston, Jamaica

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 39 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Conditional loan from risk capital resources for the refurbishment and expansion of the water and wastewater facilities in Port Antonio, Jamaica.

To help improve access to water, primarily through reduction of water losses, and construct a sewer network and sewerage treatment plant in Port Antonio.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is aimed at improving the environment in Port Antonio, which is today mainly un-sewered. The design of the sewerage treatment plant will be subject to a full Environmental Impact Assessment.

The main works' and consultancy contracts will be awarded on the basis of international competition. Contracts targeted for EIB finance will be published in the OJ of the EC.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen