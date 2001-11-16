Bahia de Bizkaia LNG Terminal - AFI

Übersicht
The project concerns the design, construction and operation of a LNG (Liquefied Natural Gas) import terminal towards the western extremity of the Bay of Vizcaya, which harbours the port of Bilbao (Basque country).
The project will contribute to meeting gas demand growth, and diversifying gas imports to the Iberian Peninsula. The LNG terminal will receive LNG shipments and deliver natural gas to both the adjacent power plant and the regional/national gas transmission grids.
The LNG terminal comes under Annex I of the Environmental Impact Assessment Directive 97/11/EC. The promoters have conducted a formal EIA including public consultation, and have obtained conditional approval from the Ministry of Environment in November 2000 (“Declaración de Impacto Ambiental”).
In accordance with directive 93/38/EC, the promoter has advertised for a range of materials in the EC Official Journal.
LNG (Liquefied Natural Gas).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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