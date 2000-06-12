Ono cable telecom

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists in the expansion of the promoter’s telecom network infrastructure in its franchise areas in the Mediterranean region (Castellón, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante and Murcia), the Andalusia region (Cádiz, Huelva and Jerez), the North (Cantabria) and the Center of Spain (Castilla La Mancha and Castilla-León). It includes the company’s investment programme for the construction and expansion of its state-of-the-art optical-fibre broadband telecom network. Network reach comprises an addressable market of 7.0 million homes, representing approximately 34% of the homes in Spain.
This project falls under the scope of the Bank's mission to support regional development, competition and innovation investments.
EU Directive 97/11/EC is not applicable as telecom projects have only minimal and temporary environmental effects. Negative impacts include temporary road congestion and other related disruptions during the installation of underground cables. The TV, switching and transmission equipment will be housed in office-type buildings and most of the cables will be placed in underground ducts without a negative environmental impact.Concerning the EU Council Directive 92/43/EEC “Habitats” and the Decision 97/266/EC, the areas covered by the promoter network (only urban areas) are not included in the Natura 2000 sites.
The promoter is a private company operating in a fully competitive market to which EU Directives on procurement (EU Directive 93/38/EEC as well as EC Communication 1999/C 129/C5) do not apply.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.