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LKH STEYR & MUTTER-KIND-ZENTRUM LINZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2003 : 10.000.000 €
26/04/2004 : 20.000.000 €
14/11/2006 : 30.000.000 €
17/02/2005 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Darlehen von 106 Mio EUR für Vorhaben in Oberösterreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2003
20000510
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Landeskrankenhaus Steyr & Mutter-Kind-Zentrum Linz
Federal State of Upper Austria through LKV - Krankenhaus Errichtungs- und Vermietungs-GmbH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100m
EUR 200m
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Landeskrankenhaus Steyr: The project concerns the construction of surgical facilities, a psychiatry centre and a facilities management block (administration, nursery, storage, training, laundry, kitchen) replacing and supplementing the outdated and inadequate facilities of the existing hospital.

Mutter-Kind-Zentrum Linz: The project concerns the relocation of the 200-year-old Landesfrauenklinik specialising in gynaecology and obstetrics with added capacity to the existing neo-natal unit of the children's' hospital. The new infrastructure will be located between the existing general hospital (AKH Linz) and the children's' hospital with which it will also be functionally merged.

The project aims at a modernisation and rationalisation of the infrastructure of the two hospitals.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Healthcare facilities are indirectly included in the Annex II of the Directive 85/337/EC (as amended by 97/11/EC) on Environmental Impact Assessment as part of urban developments. Compliance with local, provincial and Austrian environmental regulations will be examined during appraisal.

Procurement procedures in compliance with EC Directives applicable to public authorities procurement and national legislation will be applied.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen