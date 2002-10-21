BUDAPEST - INFRASTRUCTURE&SERVICES-AFI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Municipality of Budapest
Office of the Mayor
Attn. Mr. Attila PÓCS
Counsellor, Head of Project Implementation Unit
Városház u. 9 - 11
H-1364 Budapest
POB. 1
Tel. +361 327 1066
A series of investment schemes (transport, health, education, urban regeneration) to improve the infrastructure and services of the Municipality of Budapest.
All these investment schemes identified under the present operation aim at continuously improving the quality of life in the Budapest area but also the environment (pollution and noise) and hence respond to urgent needs, which is in line with the priorities agreed in the context of the Accession Partnership Agreement between the European Union and Hungary.
Within the framework of the loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate. As regards specifically the transport sector sub-projects, the project does not fall within Annex I or II of EU Directive 97/11/EC and an EIA is therefore not required. The promoter will comply with national environmental legislation, which requires approval from the local Environmental Protection Authority before procurement can commence.
The sub-projects will be procured in line with EU Procurement Directives for large public works contracts if applicable.
Health, education, urban regeneration.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.