Le Viaduc de Millau est un ouvrage haubané exceptionnel de 2,5 km de long franchissant la vallée du Tarn, dans le sud de la France, à une altitude maximale de 245 mètres. Sa mise en service, prévue en 2005, permettra d'achever l'autoroute A75 Clermont Ferrand - Béziers traversant le centre du pays sur l'axe Paris-Barcelone. Cette autoroute, incluse dans le plan routier national et faisant partie du réseau trans-européen de transports, est entièrement réalisée sous la responsabilité de l'Etat à l'exception du Viaduc de Millau, qui sera réalisé dans le cadre d'une concession privée portant sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage.
L'achèvement de l'autoroute A75 permettra de désenclaver la partie est du Massif Central (région à caractère essentiellement rural ayant connu dans le passé un fort exode de population dû notamment à un manque d'accessibilité) et de décongestionner les autres principaux axes trans-européens nord-sud traversant la France, dont notamment l'axe rhodanien où converge actuellement la plupart des flux entre l'Europe du Nord-Ouest d'une part, le sud de la France et la péninsule ibérique d'autre part. Le Projet permettra par ailleurs d'éliminer l'un des principaux goulets d'étranglement du réseau routier français (traversée de Millau), où en période de pointe estivale on compte jusqu'à 40 km de bouchons avec des durées d'attente atteignant 2 à 3 heures. Il en résultera aussi une amélioration sensible de la qualité de vie dans la ville de Millau.
Conformément aux dispositions de la Directive communautaire, le Viaduc de Millau a fait l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement (EIE). Après avis favorable de la commission d'enquête et du Conseil d'Etat, il a été déclaré d'utilité publique le 10 janvier 1995. Les principaux aspects pris en compte ont été une étude des tracés alternatifs, l'impact de l'ouvrage sur le paysage, ainsi que l'impact sur le milieu naturel et les mesures compensatoires relatives.
Le Projet a fait l'objet d'un appel d'offres publié au JO de l'Union européenne en décembre 1999. Quatre groupements de travaux publics se sont portés candidats ; le groupement représenté par Eiffage a été désigné comme concessionnaire par les autorités compétentes. Tous les travaux seront réalisés par des entreprises du groupe.
