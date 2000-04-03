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TRAMWAY DE MULHOUSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 35.000.000 €
Verkehr : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2003 : 35.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
145 Mio EUR für die neuen Strassenbahnen in Mulhouse und Valenciennes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2003
20000403
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mulhouse Tramway

The Intermunicipal Transport Authority of Greater Mulhouse

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 390 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction in Mulhouse of an urban and suburban tramway network consisting of two lines with a total length of 19 km.

The project accords with the priority objectives of the Urban Transport Plan of Greater Mulhouse. By linking the city centre to major focuses of economic activity and services, as well as residential areas, it will contribute to maintaining and enhancing the attractiveness of the city and its suburbs, while encouraging the switch from private-car and bus travel to the less-polluting tramway through the establishment of an efficient public transport system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Overall, the project will have a positive environmental impact.

The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.

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Zugehörige Pressemitteilungen
145 Mio EUR für die neuen Strassenbahnen in Mulhouse und Valenciennes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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145 Mio EUR für die neuen Strassenbahnen in Mulhouse und Valenciennes
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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