TRAMWAY DE MULHOUSE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Intermunicipal Transport Authority of Greater Mulhouse
The project concerns the construction in Mulhouse of an urban and suburban tramway network consisting of two lines with a total length of 19 km.
The project accords with the priority objectives of the Urban Transport Plan of Greater Mulhouse. By linking the city centre to major focuses of economic activity and services, as well as residential areas, it will contribute to maintaining and enhancing the attractiveness of the city and its suburbs, while encouraging the switch from private-car and bus travel to the less-polluting tramway through the establishment of an efficient public transport system.
Overall, the project will have a positive environmental impact.
The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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