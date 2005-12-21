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GREATER BEIRUT WASTEWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 60.000.000 €
Wasser, Abwasser : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2005 : 60.000.000 €
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10/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2005
19982326
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Greater Beirut Wastewater
Council for Development and Reconstruction (CDR)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million.
EUR 155 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers selected wastewater related infrastructure works in the northern part of Greater Beirut. The main components are the construction of a wastewater treatment plant and preliminary treatment at Dora, rehabilitation or reconstruction of the existing sea outfall and construction of related main collectors, waste and storm-water networks and secondary lines.

The project allows for lowering risks to public health by improving the quality of water resources in the Greater Beirut area.The project falls within the remit of the Pollution Control Programme of the Lebanese coast, which was developed to allow Lebanon to comply with the objectives of the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. It is therefore in full conformity with the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership policy that were laid out for the Bank in this regard.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact of the project will be very beneficial for the Mediterranean Sea, as the wastewaters of about 900 000 population equivalent will be properly treated before discharge into the sea.

In line with EIB procurement guidelines.

Weitere Unterlagen
10/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125181019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
19982326
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant
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Greater Beirut Wastewater
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GREATER BEIRUT WASTEWATER

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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