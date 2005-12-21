Greater Beirut Wastewater

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project covers selected wastewater related infrastructure works in the northern part of Greater Beirut. The main components are the construction of a wastewater treatment plant and preliminary treatment at Dora, rehabilitation or reconstruction of the existing sea outfall and construction of related main collectors, waste and storm-water networks and secondary lines.
The project allows for lowering risks to public health by improving the quality of water resources in the Greater Beirut area.The project falls within the remit of the Pollution Control Programme of the Lebanese coast, which was developed to allow Lebanon to comply with the objectives of the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. It is therefore in full conformity with the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership policy that were laid out for the Bank in this regard.
The environmental impact of the project will be very beneficial for the Mediterranean Sea, as the wastewaters of about 900 000 population equivalent will be properly treated before discharge into the sea.
In line with EIB procurement guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.