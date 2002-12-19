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SIEPAC

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.590.355 €
Sektor(en)
Energie : 35.590.355 €
Unterzeichnungsdatum
13/05/2003 : 35.590.355 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/05/2003
19972204
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SIEPAC – Electrical Interconnection of Central America
BCIE (Banco Centroamericano de Integracion Economica)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35.6 million
EUR 390.7 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The main components are a 1,830 km circuit overhead transmission line with fibre optic cable and the extension of 16 existing substations, including reactive compensation equipment.

The project aims at integrating the high-voltage power transmission systems of the six participating countries in Central America (Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador and Guatemala), with the objective to form a regional electricity market and to provide mutual support in order to promote the least cost development of power generation in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be designed to comply with the environmental regulations of the countries concerned.

The components financed by the Bank will follow open procurement procedures with publication in the Official Journal of the European Communities.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen