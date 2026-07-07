Was verbirgt sich hinter der Zambia Agriculture Value Chain Facility?
Die Zambia Agriculture Value Chain Facility ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission. Sie hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen in Sambia, die in der Landwirtschaft und Aquakultur tätig sind, beim Zugang zu geeigneten Finanzierungen. Dadurch wird es für diese Unternehmen einfacher, Kleinbauern in die Wertschöpfungsketten zu integrieren. Die am Projekt beteiligten Finanzintermediäre können so auch risikoreichere Vorhaben und unterversorgte Segmente der Wirtschaft unterstützen.
Welche Instrumente stehen zur Verfügung?
Im Rahmen der Zambia Agriculture Value Chain Facility stehen folgende Instrumente zur Verfügung:
Langfristige Darlehen an Finanzintermediäre, die die Mittel an förderfähige kleine und mittlere Unternehmen weiterleiten
Portfolioteilgarantien zur Absicherung des Kreditrisikos förderfähiger Darlehen, die von Finanzintermediären vergeben werden
Kompetenzaufbau und technische Hilfe zur Stärkung der Kompetenzen von Finanzintermediären, damit sie Kleinbauern sowie kleine und mittlere Unternehmen in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft mit langfristigen Finanzierungen unterstützen können
Informationen zur Unterstützung im Rahmen unserer Finanzierungsinstrumente.
Wer unterstützt die Fazilität?
Die Europäische Investitionsbank und die Europäische Kommission beteiligen sich über die Investitionsplattform für Afrika an der Fazilität.
An wen richtet sich die Initiative?
Sie wendet sich an kleine und mittlere Unternehmen in den Wertschöpfungsketten der Landwirtschaft und Aquakultur in Sambia.
In Partnerschaft mit:
Wer kommt für eine Finanzierung in Betracht?
Wenn Sie als Bank oder Finanzintermediär in Sambia tätig sind und sich an der Zambia Agriculture Value Chain Facility beteiligen möchten, dann kontaktieren Sie uns.