Die Zambia Agriculture Value Chain Facility ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission. Sie hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen in Sambia, die in der Landwirtschaft und Aquakultur tätig sind, beim Zugang zu geeigneten Finanzierungen. Dadurch wird es für diese Unternehmen einfacher, Kleinbauern in die Wertschöpfungsketten zu integrieren. Die am Projekt beteiligten Finanzintermediäre können so auch risikoreichere Vorhaben und unterversorgte Segmente der Wirtschaft unterstützen.