Was verbirgt sich hinter dem Projekt Kulima Access to Finance?

Das Projekt Kulima Access to Finance ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Kommission im Rahmen der Investitionsplattform für Afrika. Es soll in Malawi vor allem kleinen und mittleren Unternehmen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette den Zugang zu geeigneten Finanzierungen erleichtern.

Dies wird den Betrieben auch helfen, Kleinbauern in Malawi in die Wertschöpfungsketten der Branche zu integrieren. Die am Projekt beteiligten Finanzintermediäre können so auch risikoreichere Vorhaben und unterversorgte Segmente der Wirtschaft unterstützen.

Das Projekt wird von der EIB und der Europäischen Kommission gefördert.

Das Projekt Kulima Access to Finance ist Teil eines größeren EU-Förderprogramms für den Agrarsektor in Malawi.

Mehr dazu auf der Kulima-Website