Was verbirgt sich hinter dem Projekt Kulima Access to Finance?
Das Projekt Kulima Access to Finance ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Kommission im Rahmen der Investitionsplattform für Afrika. Es soll in Malawi vor allem kleinen und mittleren Unternehmen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette den Zugang zu geeigneten Finanzierungen erleichtern.
Dies wird den Betrieben auch helfen, Kleinbauern in Malawi in die Wertschöpfungsketten der Branche zu integrieren. Die am Projekt beteiligten Finanzintermediäre können so auch risikoreichere Vorhaben und unterversorgte Segmente der Wirtschaft unterstützen.
Das Projekt wird von der EIB und der Europäischen Kommission gefördert.
Das Projekt Kulima Access to Finance ist Teil eines größeren EU-Förderprogramms für den Agrarsektor in Malawi.
Mehr dazu auf der Kulima-Website
Welche Instrumente stehen zur Verfügung?
Im Rahmen des Projekts Kulima Access to Finance können folgende Instrumente eingesetzt werden:
Darlehen an Finanzintermediäre, die die Mittel in Form von Krediten an förderfähige kleine und mittlere Unternehmen weiterleiten
Absicherung des Kreditrisikos von Darlehen, die von Finanzintermediären vergeben werden
Stärkung der Kompetenzen von Finanzintermediären, damit sie langfristige landwirtschaftliche Finanzierungen bereitstellen und kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinbauern in verschiedenen Bereichen unterstützen können
Informationen zur Unterstützung im Rahmen unserer Finanzierungsinstrumente.
An wen richtet sich die Initiative?
Die Initiative richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Malawi, die in der Agrar- und Lebensmittelindustrie des Landes tätig sind.
In Partnerschaft mit:
Projekte
Die Initiative erleichtert kleinen und mittelgroßen Agrarbetrieben in Malawi die Kreditaufnahme.
Wie Sie als Finanzinstitut profitieren können
Kontaktieren Sie die EIB, wenn Sie sich als Bank oder Finanzintermediär in Malawi an dem Projekt Kulima Access to Finance beteiligen möchten.