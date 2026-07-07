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        Projekt Kulima Access to Finance

        In Malawi erhalten kleine und mittlere Unternehmen des Agrar- und Lebensmittelsektors besseren Zugang zu Finanzierungen

        Was verbirgt sich hinter dem Projekt Kulima Access to Finance?

        Das Projekt Kulima Access to Finance ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Kommission im Rahmen der Investitionsplattform für Afrika. Es soll in Malawi vor allem kleinen und mittleren Unternehmen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette den Zugang zu geeigneten Finanzierungen erleichtern.

        Dies wird den Betrieben auch helfen, Kleinbauern in Malawi in die Wertschöpfungsketten der Branche zu integrieren. Die am Projekt beteiligten Finanzintermediäre können so auch risikoreichere Vorhaben und unterversorgte Segmente der Wirtschaft unterstützen.

        Das Projekt wird von der EIB und der Europäischen Kommission gefördert.

        Das Projekt Kulima Access to Finance ist Teil eines größeren EU-Förderprogramms für den Agrarsektor in Malawi.

        Mehr dazu auf der Kulima-Website

        Welche Instrumente stehen zur Verfügung?

        Im Rahmen des Projekts Kulima Access to Finance können folgende Instrumente eingesetzt werden:

        LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

        Darlehen an Finanzintermediäre, die die Mittel in Form von Krediten an förderfähige kleine und mittlere Unternehmen weiterleiten

        PORTFOLIOTEILGARANTIEN

        Absicherung des Kreditrisikos von Darlehen, die von Finanzintermediären vergeben werden

        KOMPETENZAUFBAU UND TECHNISCHE HILFE

        Stärkung der Kompetenzen von Finanzintermediären, damit sie langfristige landwirtschaftliche Finanzierungen bereitstellen und kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinbauern in verschiedenen Bereichen unterstützen können 

         

         Informationen zur Unterstützung im Rahmen unserer Finanzierungsinstrumente.

         

        An wen richtet sich die Initiative?

        Die Initiative richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Malawi, die in der Agrar- und Lebensmittelindustrie des Landes tätig sind.

        In Partnerschaft mit:

        European Commission

        Projekte

        Die Initiative erleichtert kleinen und mittelgroßen Agrarbetrieben in Malawi die Kreditaufnahme.

        Vorgeschlagene Projekte

        Finanzierte Projekte

        Im Fokus

        Agrarunternehmerinnen in Malawi stärken

        Joyce Banda gründete 2017 mit WiJays einen Agrarbetrieb, der Waschmittel und Seifen herstellt und seine Rohstoffe von Bäuerinnen aus der Region bezieht. Im Juni 2023 gewann ihr Unternehmen, das die gesamte Produktionskette nach dem Konzept der Kreislaufwirtschaft organisiert und Partnerschaften mit Großhändlern und Supermärkten eingeht, den Jury-Preis bei der Pitch Night in Mzuzu, einer Stadt im Norden Malawis.

        Während der Veranstaltung knüpfte Banda einen wichtigen neuen Kontakt zur First Capital Bank Malawi, die ihr beim Devisenbedarf für Investitionen in neue Maschinen und den Ausbau ihrer Fabrik geholfen hat.

        Lesen Sie ihre Geschichte  
        Shutterstock

        Wie Sie als Finanzinstitut profitieren können

        Kontaktieren Sie die EIB, wenn Sie sich als Bank oder Finanzintermediär in Malawi an dem Projekt Kulima Access to Finance beteiligen möchten.

        Kontakt  

        Die EIB Global

        Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

        Weitere Informationen  