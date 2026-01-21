Im Kampf gegen den Klimawandel brauchen wir saubere und energieeffiziente Lösungen. Daher haben wir zusammen mit der Europäischen Kommission DESIREE auf die Beine gestellt – ein Programm, das dafür in Subsahara-Afrika, Asien und Lateinamerika Investitionen anschiebt.

Weil vor Ort Kredite schwer zu bekommen sind, das technische Know-how limitiert ist und die Anfangskosten hoch sind, hielten sich diese Investitionen bislang in Grenzen.

Das Programm aktiviert privates Kapital für Energieeffizienz und die Elektrifizierung sozialer Infrastruktur in den Regionen. Wir können uns auch bei der Konzipierung und Finanzierung von Laststeuerungsprogrammen für eine effizientere Ressourcennutzung einbringen.

Mit sauberen, klimafreundlichen und energieeffizienten Lösungen fördert DESIREE ein nachhaltiges, inklusives sozioökonomisches Wachstum in ausgewählten Partnerländern und trägt so zur Global-Gateway-Strategie der EU bei. DESIREE konzentriert sich über innovative Geschäftsmodelle für Haushalte und kleine Betriebe sowie Sozialinfrastruktur auf bestimmte Marktsegmente. Mehr Investitionen in Energieeffizienz und Erneuerbare in diesen Ländern wirken sich direkt auf die Minderung der Treibhausgasemissionen aus dem Energiesektor aus.

