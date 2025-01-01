fi-compass ist eine gemeinsame Beratungsplattform der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank. Die Plattform fördert den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten, die aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung kofinanziert werden. Mit praktischem Know-how und Lerntools hilft sie Verwaltungsbehörden, Finanzpartnern und anderen Stakeholdern bei der Planung, Einrichtung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten, die EU-Ziele unterstützen.
EU-Finanzierungsinstrumente
Zu den Instrumenten, die aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung kofinanziert werden, zählen etwa Kredite, Garantien oder Eigenkapitalinstrumente. Über sie werden – mithilfe öffentlicher Mittel – private Investitionen aktiviert. Die EU-Finanzierungsinstrumente fördern europäische Ziele wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt.
fi-compass unterstützt den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen verschiedener EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung:
- Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) / Kohäsionsfonds
- Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Europäischer Sozialfonds Plus (ESF/ESF+)
- Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFF/EMFAF)
- Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)
Förderung
fi-compass erleichtert die Planung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten unter europäischen Fonds mit geteilter Mittelverwaltung. Dazu bietet die Plattform:
- Kapazitätsaufbau: Schulungen, Seminare, Workshops und Online-Ressourcen für Verwaltungsbehörden und andere Stakeholder zur Planung, Einrichtung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten unter EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
- Wissensaustausch: Raum für den Austausch von Best Practices und Erfahrungen zwischen EU-Ländern und Stakeholdern
- Förderung von Finanzierungsinstrumenten: Sensibilisierung und Förderung des Einsatzes von Finanzierungsinstrumenten, um mit öffentlichen Mitteln mehr Wirkung zu erzielen
- Technische Hilfe: Beratung und Unterstützung bei Planung, Umsetzung und Evaluierung von Finanzierungsinstrumenten in Einklang mit EU-Vorschriften und Best Practices
- Verwaltungsbehörden von EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung
- Fondsmanager und nationale Förderbanken, die Fonds mit geteilter Mittelverwaltung nutzen
- Zwischengeschaltete Stellen und Finanzpartner wie Banken, Kreditinstitute und Anbieter von Garantien
- Anbieter sozialer Finanzierungen und Mikrofinanzinstitute
fi-Kompass ist in allen EU-Ländern verfügbar.