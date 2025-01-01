fi-compass ist eine gemeinsame Beratungsplattform der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank. Die Plattform fördert den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten, die aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung kofinanziert werden. Mit praktischem Know-how und Lerntools hilft sie Verwaltungsbehörden, Finanzpartnern und anderen Stakeholdern bei der Planung, Einrichtung und Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten, die EU-Ziele unterstützen.

EU-Finanzierungsinstrumente

Zu den Instrumenten, die aus EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung kofinanziert werden, zählen etwa Kredite, Garantien oder Eigenkapitalinstrumente. Über sie werden – mithilfe öffentlicher Mittel – private Investitionen aktiviert. Die EU-Finanzierungsinstrumente fördern europäische Ziele wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt.

fi-compass unterstützt den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen verschiedener EU-Fonds mit geteilter Mittelverwaltung: