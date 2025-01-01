Personenbezogene Daten im Rahmen der Aufzeichnung von Telefongesprächen der Abteilungen Treasury und Kapitalmärkte der EIB

1. Datenverantwortliche

Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, zu welchem Zweck die Abteilungen Treasury und Kapitalmärkte der Europäischen Investitionsbank (nachfolgend die „EIB“ oder „wir“) Daten aus der Aufzeichnung von Telefongesprächen des Frontoffice ihrer Direktion für Finanzen (FI) verarbeiten.

2. Zweck der Verarbeitung

Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, zu welchem Zweck die EIB Daten im Rahmen der Aufzeichnung von Telefongesprächen des Frontoffice von FI verarbeitet. Die EIB nimmt Aufgaben in Ausübung der Zuständigkeit wahr, die ihr mit den EU-Verträgen und ihrer Satzung übertragen wurden.

Die EIB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten so, wie es üblicherweise erforderlich ist, um die Aufzeichnung von Telefongesprächen des Frontoffice von FI angemessen und ordnungsgemäß in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften durchzuführen und zu verwalten. Personenbezogene Daten werden nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (nachfolgend die „EU-DSVO“) verarbeitet.

Die EIB verarbeitet die personenbezogenen Daten konkret für den/die folgende(n) Zweck(e), wie in der Aufzeichnung beschrieben:

zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen der Bank und ihren Vertragspartnern in Bezug auf telefonisch vereinbarte Transaktionen und Live-Preise,

für den Zugriff auf Telefongespräche und deren Wiedergabe im Rahmen einer rechtlichen, regulatorischen oder disziplinarrechtlichen Ermittlung oder Untersuchung.

3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Aufzeichnung von Telefongesprächen des Frontoffice von FI:

Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFiD II)

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch

das öffentliche Interesse

das Handbuch für das Frontoffice von FI

4. Kategorien von betroffenen Personen

Die folgenden Kategorien natürlicher Personen (betroffene Personen) sind (gegebenenfalls) von der Verarbeitung gemäß Abschnitt 2 betroffen: bestimmte Mitarbeitende der EIB, insbesondere der Abteilungen Treasury und Kapitalmärkte, die im Frontoffice von FI tätig sind.

5. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Die EIB verarbeitet die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

alle personenbezogenen Daten, die gegebenenfalls in eingehenden oder ausgehenden Telefongesprächen durch Mitarbeitende des Frontoffice von FI erfasst werden, darunter: vollständiger Name, Angaben zum Beruf (einschließlich Kontaktdaten), demografische Informationen.



6. Woher beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen.

7. Wer hat Zugang zu Ihren Daten?

Die Daten werden auf unseren Servern in den EIB-Rechenzentren gespeichert und nicht an Dritte außerhalb der EIB-Gruppe weitergegeben.

Die Daten können auf Aufforderung zur Wiedergabe aufgezeichneter Gespräche vom Compliance-Team von FI und von den betreffenden Teams der Direktion Zentrale Dienste der EIB-Gruppe (GCS) verarbeitet werden. Im Falle einer Aufforderung zur Wiedergabe einer Aufzeichnung im Rahmen einer Ermittlung oder Untersuchung können auch die/der Direktor/in der Personalabteilung und die/der Datenschutzbeauftragte beteiligt sein.

8. Internationale Übermittlung

Ihre Daten werden nicht an Einrichtungen außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt.

9. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?

Wir bewahren Ihre Daten ab der Erfassung sieben Jahre lang auf.

10. Welche Rechte haben Sie, und wie können Sie diese ausüben?

Ihre Rechte sind in den Abschnitten 3 bis 5 der EU-DSVO festgelegt.

Sie haben das Recht, von den Datenverantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten und können dazu die Verantwortlichen oder die/den Datenschutzbeauftragte/n der EIB kontaktieren (Auskunftsrecht).

Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger und/oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung).

Sie haben das Recht, gemäß Artikel 19 der EU-DSVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Recht auf Vergessenwerden).

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung), wenn: (i) Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten, (ii) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen, (iii) die Verantwortlichen die personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung brauchen, Sie hingegen diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, (iv) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und die EIB klären will, ob die berechtigten Gründe der Verantwortlichen gegenüber Ihrem Recht auf Einschränkung überwiegen.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, es sei denn, die EIB kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von der EIB zu erhalten und diese Daten anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch die EIB zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Sofern die Einwilligung der betroffenen Person als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dient, hat diese Person das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten (www.edps.europa.eu) einzureichen (Recht auf Beschwerde).

11. Kontakt

Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder eines der oben beschriebenen Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie bitte: FI-Tre-Secretariat@eib.org oder den Datenschutzbeauftragten der EIB, Herrn Pelopidas Donos, per E-Mail an p.donos@eib.org oder per Post an:

Herrn Pelopidas Donos

Europäische Investitionsbank

98–100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg)

Schutz der Privatsphäre und Datenschutz