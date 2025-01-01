Datenschutzerklärung für Newsletter der EIB

1. Beschreibung des Verarbeitungsvorgangs
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie die Europäische Investitionsbank bei ihren E-Mail-Marketingaktivitäten personenbezogene Daten verarbeitet.
Sie beschreibt, wie die EIB in diesem Rahmen personenbezogene Daten natürlicher Personen verarbeitet, die einen oder mehrere E-Mail-Newsletter der EIB abonniert haben.
2. Rechtsgrundlage und Datenverantwortliche/r
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die EIB („EIB“ oder „Verantwortliche/r bei der EIB“) erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG.
Gemäß Artikel 309 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat die Europäische Investitionsbank die Aufgabe, zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarkts im Interesse der Union beizutragen; hierbei bedient sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer eigenen Mittel.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig, damit die EIB im Rahmen des E-Mail-Marketings ihre Aufgaben im öffentlichen Interesse wahrnehmen kann. In bestimmten Fällen muss die EIB personenbezogene Daten auch verarbeiten, um ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Einwilligung der betroffenen Personen.
3. Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die EIB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten so, wie es üblicherweise erforderlich ist, um ihr E-Mail-Marketing angemessen und ordnungsgemäß in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften durchzuführen und zu verwalten. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
Die EIB nutzt für ihre Kommunikationsaktivitäten E-Mail-Marketing-Tools. Die Tools helfen uns bei unserem Ziel, die Bekanntheit der Gruppe zu steigern, eine klare Botschaft zu den Vorteilen der EU für die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu kommunizieren und die EIB-Gruppe als einflussreichen, weltweit tätigen Geldgeber zu profilieren.
Das E-Mail-Marketing ist Teil unserer integrierten Herangehensweise und Planung der Kommunikation für alle Zielgruppen (Influencer, Kundschaft, Geber und Investoren, Zivilgesellschaft und Entscheidungstragende).
4. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Wir erfassen und verarbeiten Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre berufliche Funktion und Ihre bevorzugte Sprache.
5. Woher beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen, wenn Sie unsere Newsletter abonnieren.
6. Wer hat Zugang zu Ihren Daten?
Die personenbezogenen Daten werden in der für Web-Inhalte zuständigen Abteilung der EIB verarbeitet (SG/COM/PUB/WEBCO). Möglicherweise geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister weiter, die diese in unserem Auftrag unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Vertraulichkeitsauflagen speichern und verarbeiten.
7. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?
Die Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden so lange auf Mailjet-SAS-Servern gespeichert, wie es für die Bereitstellung der Newsletter der EIB-Gruppe notwendig ist. Das heißt, die personenbezogenen Daten werden gespeichert, bis Sie sich von den Newslettern der EIB-Gruppe abmelden. Wenn Sie genauer wissen wollen, wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung (siehe Abschnitt „Kontakt“).
8. Welche Rechte haben Sie, und wie können Sie diese ausüben?
Ihre Rechte sind in der Verordnung (EU) 2018/1725 verankert.
Sie können von uns verlangen, a) Ihnen eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu übermitteln, b) Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen, c) Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder d) die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Sie haben auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte gemäß Verordnung (EU) 2018/1725 infolge der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die EIB verletzt wurden, können Sie bei der/dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (edps@edps.europa.eu) eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einreichen.
9. Kontakt
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder eines der vorstehenden Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter webeditors@eib.org oder wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der EIB, Herrn Pelopidas Donos, entweder per E-Mail unter p.donos@eib.org oder unter der folgenden Adresse:
Herrn Pelopidas Donos
Europäische Investitionsbank
98–100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg)