1. Einführung

Die Europäische Investitionsbank (nachfolgend „die EIB“) nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Die EIB erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten nach Maßgabe der Verordnung (EG) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (nachfolgend die „EU-DSVO“).

Die vorliegende Datenschutzerklärung legt dar, warum die Daten verarbeitet und wie sie erhoben, behandelt und geschützt werden. Darüber hinaus wird erläutert, wie die Daten verwendet werden, und welche Rechte betroffene Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten haben.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Verarbeitung von Daten durch die EIB im Kundenportal der EIB-Gruppe bei der digitalen Interaktion mit geschäftlichen Stakeholdern.

2. Datenverantwortliche/r

Datenverantwortlicher ist die Abteilung „Informationssysteme und Anwendungen“, die zur Hauptabteilung „Geschäftsplanung und -unterstützung“ der EIB gehört.

3. Zweck der Verarbeitung

Die vorliegende Datenschutzerklärung enthält Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die EIB im Zusammenhang mit der Nutzung des Kundenportals der EIB-Gruppe durch geschäftliche Stakeholder. Die EIB nimmt diese Aufgaben in Ausübung der Zuständigkeit wahr, die ihr mit den EU-Verträgen und ihrer Satzung übertragen wurden.

Die EIB verarbeitet personenbezogene Daten, um das Kundenportal der EIB-Gruppe angemessen und ordnungsgemäß in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu verwalten. Personenbezogene Daten werden nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (nachfolgend die „EU-DSVO“) verarbeitet.

Im Zusammenhang mit der Nutzung des Kundenportals der EIB-Gruppe verarbeitet die EIB personenbezogene Daten für die nachfolgend aufgeführten Zwecke:

Die EIB verarbeitet personenbezogene Daten, um Stakeholdern wie Kunden, Partnern und Prüfern der EIB-Gruppe sichere und relevante Online-Services anbieten zu können. Dazu gehört auch das Erheben und Übertragen von personenbezogenen Daten zur Unterstützung verschiedener Tätigkeiten, unter anderem das Bereitstellen von Finanzdaten im Zusammenhang mit Verträgen, das Austauschen von Mandatsverwaltungsberichten, das Ermöglichen von vertragsbezogenen Transaktionen (z. B. Revisionen, Umrechnungen, vorzeitige Rückzahlungen, Auszahlungen), das Bereitstellen von Dokumenten sowie das Ermöglichen von Kommentaren und Ad-hoc-Anfragen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des Kundenportals der EIB-Gruppe beinhaltet keine automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling.

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung des Kundenportals der EIB-Gruppe ist die Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer im Zusammenhang mit einem Vertrag oder geplanten Vertrag mit der EIB-Gruppe und im öffentlichen Interesse.

Das Kundenportal der EIB-Gruppe ist zwar aus Sicherheits- und Effizienzgründen der bevorzugte Kommunikationskanal, aber die geschäftlichen Stakeholder der EIB-Gruppe sind nicht verpflichtet, das Kundenportal der EIB-Gruppe zu nutzen; sie können die EIB-Gruppe auch über andere Kommunikationskanäle wie E-Mail kontaktieren.

5. Kategorien von betroffenen Personen

Die folgenden Kategorien betroffener Personen sind (möglicherweise) von der Verarbeitung gemäß Abschnitt 2 betroffen:

Kunden oder Interessenten: Beschäftigte von Unternehmen, Ländern, Finanzinstituten sowie, sofern erforderlich, Prüferinnen und Prüfer sowie Beraterinnen und Berater.

Partnerschaftskunden: Beschäftigte des Europäischen Investitionsfonds oder der Europäischen Kommission

Interne Nutzerinnen und Nutzer: Beschäftigte der EIB-Gruppe mit Zugriffsberechtigung auf das Kundenportal der EIB-Gruppe

6. Welche personenbezogenen Daten verarbeitet die EIB?

Die EIB verarbeitet die folgenden Kategorien personenbezogener Daten: Name, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Berufsbezeichnung, Firma), Geburtsdatum.

Cookies: Das Kundenportal der EIB-Gruppe nutzt Cookies, die für das Funktionieren und die Leistung des Portals unbedingt notwendig sind.