Datenschutzerklärung – von der EIB-Gruppe organisierte Veranstaltungen

Von der EIB-Gruppe organisierte Veranstaltungen
1. Datenverantwortliche
Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, zu welchem Zweck die Abteilung Protokoll, Besuche und Veranstaltungen des Generalsekretariats der Europäischen Investitionsbank (nachfolgend die „EIB“ oder „wir“) im Rahmen von Veranstaltungen, die von der EIB-Gruppe organisiert werden, Daten verarbeitet.
Die dabei erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten beinhaltet nicht das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, wie z. B. Profiling.
2. Zweck der Verarbeitung
Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, zu welchem Zweck die EIB im Rahmen von Veranstaltungen, die die EIB-Gruppe organisiert, Daten verarbeitet. Die EIB nimmt Aufgaben in Ausübung der Zuständigkeit wahr, die ihr mit den EU-Verträgen und ihrer Satzung übertragen wurden.
Die EIB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten so, wie es üblicherweise erforderlich ist, um die von der EIB-Gruppe organisierten Veranstaltungen angemessen und ordnungsgemäß in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften durchzuführen und zu verwalten. Personenbezogene Daten werden nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2018/1725 vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (nachfolgend die „EU-DSVO“) verarbeitet.
Die Europäische Investitionsbank erhebt Daten zu folgenden Zwecken:
- Mailinglisten erstellen, Einladungen versenden und Registrierungen für von der EIB organisierte Veranstaltungen verwalten
- Live-Webstreams, Audio- oder Videoaufzeichnungen erleichtern und Fotos im Rahmen von durch die EIB organisierten Veranstaltungen aufnehmen
3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von durch die EIB-Gruppe organisierten Veranstaltungen sind die Einwilligung der betroffenen Person und das öffentliche Interesse.
4. Kategorien von betroffenen Personen
Die folgenden Kategorien natürlicher Personen (betroffene Personen) sind (möglicherweise) von der Verarbeitung gemäß Abschnitt 2 betroffen:
Betroffene Personen, die potenziell daran interessiert sind, eine bestimmte von der EIB-Gruppe organisierte Veranstaltung zu besuchen oder daran teilzunehmen, und/oder die Informationen über künftig von der EIB-Gruppe organisierte Veranstaltungen erhalten möchten. Dazu gehören Mitarbeitende der EIB-Gruppe, Consultants und Zeitarbeitskräfte sowie Veranstaltungsteilnehmende (Besucherinnen und Besucher, Vortragende und weitere Gäste, die bei von der EIB-Gruppe organisierten Veranstaltungen anwesend sind).
5. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Die EIB verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon und andere Kontaktdaten, Firma, Funktion und Zugehörigkeit. Weitere Daten wie Reisepassdaten, Ernährungseinschränkungen, Flugdaten und Unterkunft werden im Einzelfall verarbeitet. Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Fotos, Videos und Aufzeichnungen von durch die EIB-Gruppe organisierten Veranstaltungen sind, sofern nicht anders angegeben, öffentlich zugänglich.
6. Woher beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen.
7. Wer hat Zugang zu Ihren Daten?
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger weitergeben:
- Mitarbeitende der EIB-Gruppe (einschließlich Consultants, Zeitarbeitskräfte), die an von der EIB-Gruppe organisierten Veranstaltungen beteiligt sind
- Externe Institutionen und Organisationen, wenn sie die Veranstaltung mitorganisieren oder an der Logistik einer bestimmten Veranstaltung beteiligt sind
- den Dienstleister
8. Internationale Übermittlung
Eine Übermittlung der Daten außerhalb der EU/des EWR an Mitveranstalter von Veranstaltungen erfolgt nur, wenn Veranstaltungen außerhalb der EU/des EWR mitorganisiert werden und basierend auf der Einwilligung der betroffenen Personen.
9. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?
Wir speichern Ihre Daten für einen Zeitraum von maximal einem Jahr nach Abschluss der Veranstaltung.
10. Welche Rechte haben Sie, und wie können Sie diese ausüben?
Ihre Rechte sind in den Abschnitten 3 bis 5 der EU-DSVO festgelegt.
- Sie haben das Recht, von der/dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, indem Sie die/den Verantwortliche/n oder die/den Datenschutzbeauftragte/n der EIB kontaktieren (Auskunftsrecht).
- Sie haben das Recht, von der/dem Verantwortlichen die Berichtigung unrichtiger und/oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung).
- Sie haben das Recht, von der/dem Verantwortlichen gemäß Artikel 19 der EU-DSVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Recht auf Vergessenwerden).
- Sie haben das Recht, bei der/dem Verantwortlichen eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung), wenn:
(i) Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten;
(ii) die Verarbeitung der Daten rechtswidrig ist und Sie deren Löschung ablehnen;
(iii) die/der Verantwortliche die genannten personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr benötigt, Sie diese aber für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; oder
(iv) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben und die EIB feststellen will, ob die/der für die Verarbeitung Verantwortliche berechtigte Gründe hat, die Ihr Recht auf Einschränkung überwiegen.
- Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, es sei denn, die EIB kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
- Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von der EIB zu erhalten und diese Daten einer/einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch die EIB zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit).
- Sofern die Einwilligung der betroffenen Person als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dient, hat diese Person das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.
- Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten (www.edps.europa.eu) einzureichen (Recht auf Beschwerde).
11. Kontakt
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder eines der vorstehenden Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter events@eib.org, oder wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der EIB, Herrn Pelopidas Donos, entweder per E-Mail unter p.donos@eib.org oder unter der folgenden Adresse:
Herr Pelopidas Donos
Europäische Investitionsbank
98–100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg