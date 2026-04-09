EIB-Gruppe auf Frühjahrstagung von IWF und Weltbank: Partnerschaften stärken für globale Stabilität und nachhaltiges Wachstum

EIB

Delegation der EIB-Gruppe unter Leitung von Präsidentin Calviño trifft in Washington globale Partner und andere multilaterale Entwicklungsbanken

EIB unterstützt neue Vereinbarungen über engere Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken für mehr Finanzstabilität

Ankündigung neuer Investitionen mit Partnern in Wasser- und Gesundheitsprojekte weltweit

Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) unter Leitung von Präsidentin Nadia Calviño und Vizepräsident Ambroise Fayolle nimmt nächste Woche an der Frühjahrstagung 2026 des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe in Washington teil. Zusammen mit wichtigen internationalen Entwicklungs- und Finanzierungspartnern will die EIB-Gruppe dort Lösungen für mehr Finanzstabilität, langfristiges Wachstum und Nachhaltigkeit voranbringen.

Die Gespräche und Ankündigungen konzentrieren sich in einer Zeit globaler Unsicherheit außerdem auf den Aufbau robuster Partnerschaften und eine engere Zusammenarbeit innerhalb der Familie der multilateralen Entwicklungsbanken.

Die Präsidentin der EIB-Gruppe Nadia Calviño sagte im Vorfeld der Frühjahrstagung:

„In dieser Phase geopolitischer Spannungen und Unsicherheit kommt es mehr denn je auf starke Partnerschaften an. Die Tagung bietet die Chance, unsere Zusammenarbeit als multilaterale Entwicklungsbanken zu festigen und zu einem globalen Sicherheitsnetz beizutragen. Wenn wir unsere Stärken kombinieren, als System arbeiten und in großem Maßstab handeln, wird es uns gelingen, die Finanzstabilität und Resilienz voranzubringen. Bei diesem kollektiven Einsatz können unsere Partner auf die EIB-Gruppe, den Finanzierungsarm der EU, zählen.“

Am Rande der Frühjahrstagung will die EIB Folgendes ankündigen:

Teilnahme an „Water Forward“, einer neuen weltweiten Initiative für mehr Wassersicherheit

Neue EU-Unterstützung für Afrikas Gesundheitsvorsorge und Impfstoff-Produktionskapazität

Verstärkte Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken

Am 15. April beteiligt sich die EIB-Präsidentin an der neunten Ministerrunde zur Unterstützung der Ukraine. Als wichtigster Investitionspartner der Ukraine stellte die EIB im vergangenen Jahr Finanzierungen in Rekordhöhe bereit. Schwerpunkte waren Resilienz und Energiesicherheit.

Präsidentin Calviño nimmt an folgenden Veranstaltungen und Diskussionen teil:

Investing in a shared future: A conversation with EIB President Nadia Calviño

Organisation: Brookings

Montag, 13. April, 15:30–16:30 (GMT-4)

Financing Europe’s priorities in a time of uncertainty with the EIB’s Nadia Calviño

Organisation: Atlantic Council

Dienstag, 14. April, 16:15–16:45 (GMT-4)

The Power Brokers of Development Finance

Bei Devex Impact House: The Capital Summit

Donnerstag, 16. April, 10:10–10:20 (GMT-4)

Weitere Informationen über die EIB-Gruppe auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbankgruppe:

Die EIB auf der Frühjahrstagung 2026 von IWF und Weltbankgruppe

Interview- und Medienanfragen richten Sie bitte an den unten genannten Pressekontakt.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. Sie ist in über 160 Ländern tätig. Außerhalb der EU engagiert sich die EIB-Gruppe für wirksamere internationale Win-win-Partnerschaften und als ein zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen.

Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen.

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.