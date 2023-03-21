Lebensmittel-Kennzeichnung und Preise

Die Produktion von Lebensmitteln ist für einen signifikanten Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Damit sich die Menschen beim Einkaufen für nachhaltigere Erzeugnisse entscheiden können, sind 80 Prozent der Befragten in Luxemburg dafür, auf allen Lebensmittelprodukten die jeweilige Klimabilanz anzugeben. Das entspricht in etwa den 83 Prozent in Frankreich, liegt aber 8 Prozentpunkte über den 72 Prozent in Belgien.

Außerdem wären 77 Prozent der Befragten in Luxemburg bereit, etwas mehr für Lebensmittel auszugeben, wenn sie regional und nachhaltig produziert sind. Das sind deutlich mehr als in Frankreich (60 Prozent) und ganze 28 Prozentpunkte mehr als in Belgien (49 Prozent). Die Bereitschaft, mehr für Lebensmittel auszugeben, erstreckt sich über alle Einkommensgruppen (von 68 Prozent bei den Befragten in den unteren Einkommensgruppen bis zu 84 Prozent der Befragten mit höherem Einkommen).

Weniger Fleisch und Milchprodukte zu verzehren, wäre auch eine effiziente Lösung für weniger Treibhausgase. Allerdings würde nur knapp die Hälfte der Menschen in Luxemburg (49 Prozent) befürworten, die Menge an Fleisch und Milchprodukten zu begrenzen, die zum Kauf verfügbar sind (8 Prozentpunkte unter den 57 Prozent in Frankreich, aber in etwa gleichauf mit den 48 Prozent in Belgien).

Sozial Schwache (59 Prozent) sind eher für diese Lösung als die einkommensstarken Gruppen (45 Prozent). Auch zwischen den Generationen gibt es hier klare Unterschiede: 58 Prozent der unter 30-Jährigen sind für eine Begrenzung des Verzehrs von Fleisch und Milcherzeugnissen; bei den über 65-Jährigen sind es nur 44 Prozent.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Ergebnisse der EIB-Klimaumfrage zeigen, dass die Luxemburgerinnen und Luxemburger mehr als bereit sind, durch ihr Verhalten zum Klimaschutz beizutragen. Als Klimabank der EU begrüßen wir dieses Engagement. Wir müssen den Menschen ermöglichen, selbst etwas gegen die Klimakrise zu tun. Deshalb finanzieren wir grüne Projekte für nachhaltigen Verkehr, erneuerbare Energien und energieeffiziente Gebäude. Damit entstehen viele sinnvolle Arbeitsplätze für junge Menschen in Europa. Wir unterstützen weiterhin Projekte und Initiativen, die die grüne Wende beschleunigen. Dabei suchen wir nach innovativen Lösungen, die eine Zukunft in Wohlstand für alle ermöglichen.“

Hintergrundinformationen

Die Umfrage der EIB zum Klimawandel

Die Europäische Investitionsbank hat in ihrer fünften jährlichen Klimaumfrage Menschen zum Klimawandel befragt. Gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen BVA wollte sie herausfinden, welche Einstellungen und Erwartungen die Menschen zum Klimaschutz haben. Für die Umfrage wurde im August 2022 in jedem der 30 teilnehmenden Länder eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung ab 15 Jahren befragt – insgesamt mehr als 28 000 Menschen.

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

BVA

BVA ist ein Meinungsforschungs- und Beratungsunternehmen, das als einer der innovativsten Marktforschungsanbieter in seinem Sektor gilt. Schwerpunkt seiner Arbeit ist das verhaltensbasierte Marketing. Durch die Kombination von Daten- und Sozialwissenschaften gelangt BVA zu aufschlussreichen und aussagekräftigen Untersuchungsergebnissen. Das Unternehmen ist Mitglied im Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), einem globalen Netz weltweit führender Markt- und Meinungsforschungsunternehmen mit mehr als 40 Mitgliedern.