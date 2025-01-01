Bildergalerie der EIB-Gruppe

In diesem Bereich finden Sie Fotoserien zu verschiedenen Themen: Mitglieder unseres Direktoriums, ehemalige Präsidenten, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, unser Sitz in Luxemburg und eine Fotoauswahl zu Leuchtturmprojekten, die die Aktivitäten der Bank illustrieren.
Copyright-Informationen
Die Reproduktion der auf der Website der EIB veröffentlichten Fotos zu nichtkommerziellen Zwecken ist grundsätzlich gestattet, sofern die Quelle angegeben wird (siehe Angaben unter dem jeweiligen Foto).
Eine Reproduktion zu anderen (insbesondere kommerziellen) Zwecken bedarf der vorherigen Genehmigung. Bitte reichen Sie Ihre Anfrage über das Kontaktformular ein. Wir teilen Ihnen dann mit, wie die Fotos verwendet werden dürfen.
