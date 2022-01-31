Webinar: UNEP FI-Toolkit zum Thema Menschenrechte

Wir waren Ko-Organisator des Webinars zum Start des Menschenrechte-Toolkits. Damit verfügen Finanzinstitute jetzt über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in ihre Verfahren zu integrieren. Das Toolkit wurde von der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank ausgearbeitet.
Other events you may like...
EIB Lunch-Dialoge
Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
EIB Institute Foresight Series
The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
EIB Group housing roadshow
The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.