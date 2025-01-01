Für die Konsultation der Öffentlichkeit zum Rahmen der EIB für ökologische und soziale Nachhaltigkeit veranstaltete die EIB eine Reihe von Webinaren für interessierte Stakeholder. Diese betrafen die Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB, die elf Standards und sektorübergreifende Fragen wie Menschenrechte.

Nach einer kurzen Präsentation tauschten sich Stakeholder direkt mit Fachleuten der EIB über relevante Themen aus. Die Teilnehmenden reichten auch schriftliche Fragen und Kommentare ein.

Die Veranstaltungen fanden in englischer Sprache statt und wurden ins Französische, Spanische und Portugiesische gedolmetscht.

Mehr Informationen finden Sie auf der Konsultations-Website.