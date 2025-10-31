Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Luxembourg
23
sep 2026

Verwaltungsratssitzung Nr. 597

Ort: EIB headquarters, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg , lu

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank:

  • spätestens vier Tage vor der Sitzung die Tagesordnung,
  • das Sitzungsprotokoll mit einer Auflistung der Interessenkonflikte, die von den Teilnehmern im Hinblick auf Finanzierungsvorschläge erklärt wurden. Das Sitzungsprotokoll wird grundsätzlich in der darauffolgenden Sitzung genehmigt und anschließend auf der Website der Bank veröffentlicht.

30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.

Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing
4
Feb
2026

Verwaltungsratssitzung Nr. 590

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank

Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
11
-
12
Feb
2026

Green Gateway – Climate finance in action

The EIB Group is pleased to announce the upcoming 'Green Gateway - Climate finance in action' event, taking place on Wednesday, 11 and Thursday, 12 February 2026 in Luxembourg, with support from the InvestEU Advisory Hub.