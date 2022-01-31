Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Luxembourg
22
oct 2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 587

Ort: EIB headquarters, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg , lu

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank:

  • spätestens vier Tage vor der Sitzung die Tagesordnung,
  • das Sitzungsprotokoll mit einer Auflistung der Interessenkonflikte, die von den Teilnehmern im Hinblick auf Finanzierungsvorschläge erklärt wurden. Das Sitzungsprotokoll wird grundsätzlich in der darauffolgenden Sitzung genehmigt und anschließend auf der Website der Bank veröffentlicht.
