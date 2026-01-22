Beitrag der EIB-Gruppe zu Beschäftigung und Wachstum

Der EIB-Gruppe will mit ihrer Arbeit möglichst viel bewirken. Deshalb bewertet sie kontinuierlich, welchen makroökonomischen Beitrag ihrer Aktivitäten in Europa leisten.
Allein die 2024 unterzeichneten Gesamtinvestitionen der EIB-Gruppe innerhalb der EU werden bis 2028:
- Investitionen von 350 Milliarden Euro anstoßen
- das BIP in der EU um 1,10 Prozent steigern
- 1 470 000 neue Jobs schaffen
Bis 2043 werden dieselben Projekte, die in nur einem Jahr unterzeichnet wurden:
- das BIP in der EU um 0,70 Prozent steigern und
- 730 000 Arbeitsplätze schaffen
Nähere Informationen dazu, wie wir die Wirkung unserer Finanzierungen ermittelt haben, finden Sie hier.