Beitrag der EIB-Gruppe zu Beschäftigung und Wachstum

Der EIB-Gruppe will mit ihrer Arbeit möglichst viel bewirken. Deshalb bewertet sie kontinuierlich, welchen makroökonomischen Beitrag ihrer Aktivitäten in Europa leisten.

Allein die 2024 unterzeichneten Gesamtinvestitionen der EIB-Gruppe innerhalb der EU werden bis 2028:

Investitionen von 350 Milliarden Euro anstoßen

das BIP in der EU um 1,10 Prozent steigern

1 470 000 neue Jobs schaffen

Bis 2043 werden dieselben Projekte, die in nur einem Jahr unterzeichnet wurden:

das BIP in der EU um 0,70 Prozent steigern und

730 000 Arbeitsplätze schaffen

Nähere Informationen dazu, wie wir die Wirkung unserer Finanzierungen ermittelt haben, finden Sie hier.