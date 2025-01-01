Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Beratungsgruppe für den Verwaltungsrat zu den weltweiten Aktivitäten der EIB

Die Beratungsgruppe unterbreitet dem Verwaltungsrat der EIB unverbindliche Stellungnahmen zu Finanzierungsvorschlägen für Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union. Sie berät ihn auch zu Strategien, zu den Geschäftsplänen und generell zum Kurs der EIB Global.

Der Beratungsgruppe gehören je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus allen Mitgliedstaaten sowie zwei Mitglieder und zwei stellvertretende Mitglieder der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes an. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden vom Verwaltungsrat auf Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes ernannt.

Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Philippe NIZEYIMANA
Advisor MDB – Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen, Belgien

Gaëlle JULLIEN
European Financial Instruments Expert – Föderaler Öffentlicher Dienst Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit, Belgien

Milena BLAGOEVA
Head of European Financial Institutions Division – Finanzministerium, Bulgarien

Rositsa DIMITROVA
State Expert – Finanzministerium, Bulgarien

Denisa TEŠNAROVÁ
Expert – Finanzministerium, Tschechische Republik

Radek HŘEBÍK
Head of Division – Finanzministerium, Tschechische Republik
Ditte Tøffner HAMBERG
Head of Section – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Dänemark		 Morten KLINGE
Chief Special Advisor – Ministerium für Industrie, Wirtschaft und Finanzen, Dänemark
Frederik KLÜVER
Stellvertretender Referatsleiter – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland

Poste vacant

Katrin LUTS
Chief Specialist – Finanzministerium, Estland

 Riina LAIGO
Advisor – Finanzministerium, Estland

Mary KEENEY
Assistant Principal Officer – Finanzministerium, Irland

Stephen O’SHEA
Deputy Director – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Irland

Pavlina SPANOU
Deputy Head of International Relations Department – Finanzministerium, Griechenland

Achilleas TZIMAS
Official – Finanzministerium, Griechenland
María PALANCA REH
Head of Division – Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen in Spanien		 Isabel GARAYO ORBE
Alternate Deputy Director General – Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen in Spanien

Emmanuel CHAY
Deputy Assistant Director for European Affairs – Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität, Frankreich

Bruno BOSLE
Director Mobilisation & International Partnerships – Agence française de développement
Jadranka HAJDINJAK
Head of Service for Project and Financial Monitoring – Finanzministerium, Kroatien		 Larisa VUKOJA
Senior Advisor, Specialist – Finanzministerium, Kroatien

Simone BERARDI
Advisor – Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Italien

Tony PERSICO
Advisor – Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Italien

Costas CONSTANTINIDES
Financial Officer A‘ – Finanzministerium, Zypern

 Pavlos THEODOROU
Financial Officer – Finanzministerium, Zypern
Liene VITOLA
Head of Division – Finanzministerium, Lettland

Aija PALEJA
Senior Expert – Finanzministerium, Lettland

Dovilė JASAITIENĖ
Head of Division – Finanzministerium, Litauen

Loreta SADZEVIČIŪTĖ
Chief Specialist – Finanzministerium, Litauen

Sofia TILOTTA
Senior Advisor – Ministerium der Finanzen, Luxemburg

Flore VAN VLOKHOVEN
Attachée de légation – Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Verteidigung, Entwicklungs-zusammenarbeit und Außenhandel, Luxemburg
Dániel LISTÁR
Head of Unit – Wirtschaftsministerium, Ungarn		 Hajnalka TRUBIÁNSZKI
International Expert – Wirtschaftsministerium, Ungarn

Vakante Position

Vakante Position
Denise VAN WINKOOP-BROM
Senior Policy Advisor – Finanzministerium, Niederlande		 Ms. Maya TASELAAR
Senior Policy Advisor – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Niederlande
Vakante Position

Klaus STEINER
Head of Department – Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Österreich

Damian SZOSTEK
Head of Division – Finanzministerium, Polen

 Ewa HASNIK
Chief Expert – Finanzministerium, Polen

Filipe CARTAXO
Mitglied des Verwaltungsrats der EIB

Rosa Maria CAETANO
Deputy Director General – Finanzministerium, Portugal

Maria-Anca CRAIU
Expert – Finanzministerium, Rumänien

Denisa BACIU
Counsellor – Finanzministerium, Rumänien

Martin ZDOVC
Secretary – Finanzministerium, Slowenien

Vakante Position

Marek ROCKAR
General Counsellor – Finanzministerium, Slowakei

Eva HORVÁTHOVÁ
General Counsellor – Finanzministerium, Slowakei
Kaisa HEIKKILÄ
Team Leader - Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Finnland

Anne af URSIN
Financial Counsellor – Finanzministerium, Finnland
Kristina ÅKESSON
Senior Adviser - Finanzministerium, Schweden		 Ms. Anna RÄÄS
Desk Officer – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Schweden

Kay PARPLIES
Head of Unit – Generaldirektion für internationale Partnerschaften, Europäische Kommission

 Esther MARTIN
Head of Sector – Directorate-General for the Middle East, North Africa and the Gulf, Europäische Kommission
Lukáš VESELÝ
Deputy Head of Unit – Generaldirektion Erweiterung und östliche Nachbarschaft, Europäische Kommission

Saila VALTONEN
Adviser – Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, Europäische Kommission
Eric DEJOIE
Head of Division  – Europäischer Auswärtiger Dienst

Björn KUIL
Policy Officer – Europäischer Auswärtiger Dienst