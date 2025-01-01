Beratungsgruppe für den Verwaltungsrat zu den weltweiten Aktivitäten der EIB

Die Beratungsgruppe unterbreitet dem Verwaltungsrat der EIB unverbindliche Stellungnahmen zu Finanzierungsvorschlägen für Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union. Sie berät ihn auch zu Strategien, zu den Geschäftsplänen und generell zum Kurs der EIB Global.

Der Beratungsgruppe gehören je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus allen Mitgliedstaaten sowie zwei Mitglieder und zwei stellvertretende Mitglieder der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes an. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden vom Verwaltungsrat auf Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes ernannt.