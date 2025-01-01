In unserer Direktion Projekte beurteilen und überwachen Sie mit Ihrem technischen Know-how die Durchführung von Projekten. Sie bringen Ihr Fachwissen ein und stellen sicher, dass die von uns finanzierten Projekte technisch solide und nachhaltig sind.
Wer wir sind
Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.
Warum für die EIB arbeiten?
Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.
Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Karrieremöglichkeiten im Ingenieurwesen
Sie führen ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten und bringen Ihr Fachwissen in wichtige technische Empfehlungen ein. Damit unterstützen Sie die Bank bei ihrem Auftrag und tragen zu fundierten Entscheidungen über wirkungsstarke Projekte bei.
Sie wirken wesentlich an der technischen Bewertung von Projekten mit und beraten sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch externe Partner. Zusätzlich zur Prüfung technischer Anforderungen bereiten Sie Vertragsunterlagen vor, überwachen Vergabeverfahren und analysieren, wo technische Hilfe erforderlich ist.
Als Vertreterin oder Vertreter der EIB stehen Sie in Verbindung mit Projektträgern, Behörden und EU-Einrichtungen. Sie unterstützen diese mit Beratung und mit technischer Hilfe für die Projektentwicklung im Vorfeld der Finanzierung.
