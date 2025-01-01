Ingenieurwesen

Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
In unserer Direktion Projekte beurteilen und überwachen Sie mit Ihrem technischen Know-how die Durchführung von Projekten. Sie bringen Ihr Fachwissen ein und stellen sicher, dass die von uns finanzierten Projekte technisch solide und nachhaltig sind.

Wer wir sind

Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.

Warum für die EIB arbeiten?

Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.

Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.

Mehr zu unserem Einstellungsverfahren

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stefano, Energy Efficiency Engineer
Liliya, Kreditreferentin, Principal Advisor der Abteilung Finanzielle Teilhabe
Louise, Head of Environmental Advisory Division
©artJazz/iStock

Energiesektor

Der Energiesektor spielt auf dem Weg zu den globalen Klimazielen eine zentrale Rolle. Hier muss erheblich investiert werden: in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und innovative Technologien.

Deshalb arbeitet die EIB Hand in Hand mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor. In Europa und weltweit bringen wir mit vereinten Kräften Projekte für saubere Energie voran. Durch direkte Kredite, Partnerschaften mit Banken vor Ort, Zuschüsse und technische Hilfe sorgen wir dafür, dass grüne Projekte für Kunden aller Art machbar werden, von Großkonzernen bis hin zu kleinen Unternehmen.

Die EIB und der Energiesektor  

Karrieremöglichkeiten im Ingenieurwesen

MANAGEMENT

Sie führen ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten und bringen Ihr Fachwissen in wichtige technische Empfehlungen ein. Damit unterstützen Sie die Bank bei ihrem Auftrag und tragen zu fundierten Entscheidungen über wirkungsstarke Projekte bei.

INGENIEURWESEN UND TECHNISCHE HILFE

Sie wirken wesentlich an der technischen Bewertung von Projekten mit und beraten sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch externe Partner. Zusätzlich zur Prüfung technischer Anforderungen bereiten Sie Vertragsunterlagen vor, überwachen Vergabeverfahren und analysieren, wo technische Hilfe erforderlich ist.

Als Vertreterin oder Vertreter der EIB stehen Sie in Verbindung mit Projektträgern, Behörden und EU-Einrichtungen. Sie unterstützen diese mit Beratung und mit technischer Hilfe für die Projektentwicklung im Vorfeld der Finanzierung.

Weitere Informationen

Unser Einstellungsverfahren

So funktioniert unser Auswahlverfahren.

Leben in Luxemburg

Beruf und Privatleben – das bietet Luxemburg.