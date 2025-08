Beschreibung

In diesem Bericht stellen wir Ihnen einige der Menschen vor, die mithelfen, die Lebensbedingungen in Subsahara-Afrika, in der Karibik, im Pazifischen Ozean und in den überseeischen Ländern und Gebieten zu verbessern. Wir sprechen mit einer Gemüsehändlerin in Burkina Faso, wir schauen uns den Bau klimabeständiger Sozialwohnungen in der Dominikanischen Republik an, und wir erfahren, wie eine Bank in Uganda Frauen hilft, die ein eigenes Unternehmen haben. 2019 hat die EIB fast 1,4 Milliarden Euro für Projekte in diesen Regionen vergeben. In diesem Bericht zeigen wir, wo unser Geld hinfließt und welche Wirkung wir damit erzielen.

