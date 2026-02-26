Veröffentlichungsdatum: 4 März 2026
Projektträger – zwischengeschaltetes FinanzinstitutTRIPLE JUMP BV
Ort
Beschreibung
The Africa Women Entrepreneurs Facility (AWEF) supports women's economic empowerment and mobilisation of the private sector across East Africa. AWEF provides local-currency financing and tailored risk mitigation instruments to local private banks and impact-first lenders, enabling them to better serve women-led productive small and medium-sized enterprises (SMEs) along the EU-Africa Strategic Northern Corridor. Such SMEs support resilient EU supply chains. Aligned with EIB Global strategic priorities and the Global Gateway Africa-Europe Investment Package, AWEF aims to mobilise over ten times the EIB's investment through private sector mobilisation at target size.
Ziele
AWEF aims to provide affordable, productive credit to over 300,000 women entrepreneurs, and support over 700,000 jobs.
Kommentar(e)
N/A
Sektor(en)
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
USD 24 million (EUR 21 million)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 150 million (EUR 129 million)
Umweltaspekte
The fund will operate in line with the EIB Group Environmental and Social Sustainability Framework.
Auftragsvergabe
N/A
Projektstatus
In Prüfung - 26/02/2026
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).