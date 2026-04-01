TECHEU VD NMD PHARMA (BIOTECH ACT)

Übersicht
The project finances research, development and clinical activities for innovative therapies addressing rare neuromuscular disorders, based on a mechanism that enhances neuromuscular transmission and muscle activation through modulation of the skeletal-muscle chloride channel ClC-1.
The project focuses on the development, clinical validation and regulatory approval of NMD670 (Ignaseclant), an innovative compound targeting ClC-1, a chloride channel found only in skeletal muscles. By partially inhibiting ClC-1, NMD670 enhances muscle excitability and restores movement, representing a trasformative approach for various rare neuromuscular diseases. Additionally, the concerned R&D investments include clinical research aimed at advancing next-generation candidates and expanding the therapeutic applications in other neuromuscular disorders.
The promoter's investments concern RDI activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. Full environmental details will be verified during appraisal.
The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.