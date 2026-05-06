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ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2026 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES
Übergeordnetes Projekt
WB INNOVATION & GREEN TRANSFORMATION FACILITY LE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2026
20250459
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SHA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Blended loan facility to support access to finance and incentivize companies in Albania to innovate and invest in their green and digital transition.

The aim is to support Albania's private sector and convergence with the EU by addressing the sub-optimal financing situation of SMEs and Mid-Caps in the country as well as to incentivise their investments in innovation, digitalization, climate action and environmental sustainability.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EIB E&S standards in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
6 Mai 2026
11 Mai 2026
Weitere Unterlagen
21/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
WB INNOVATION & GREEN TRANSFORMATION FACILITY LE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES
Datum der Veröffentlichung
21 May 2026
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
262214652
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20250459
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Albanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
21/05/2026 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES
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Datenblätter
ISP ALBANIA LOAN FOR INNOVATIVE AND GREEN SMES
Übergeordnetes Projekt
WB INNOVATION & GREEN TRANSFORMATION FACILITY LE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen