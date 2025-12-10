HELIOS GLOBAL GATEWAY EU BOOSTER FUND

The Fund is expected to strengthen trade relations between the European Union and Africa and foster deeper regional integration by supporting European companies in expanding their operations across the continent. This support may take the form of increased exports, the establishment of local subsidiaries, or the adoption of nearshoring strategies.





The proposed operation is fully aligned with the investment priorities outlined in the EU-Africa Global Gateway Investment Package. It will play a key role in accelerating Africa's digital transformation, encouraging private sector development, entrepreneurship, and investment in sectors that generate employment and economic resilience. Furthermore, the initiative aims to close the investment gap in innovation, emerging technologies, and infrastructure, while also enhancing both physical and social infrastructure across the region.





The EIB involvement is considered essential for enabling the Fund Manager to continue supporting companies that drive sustainable growth and job creation in Africa.





EIB commitment is expected to ensure adherence to best market practices standards.