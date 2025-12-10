HELIOS GLOBAL GATEWAY EU BOOSTER FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
This operation seeks to support the growth of companies with a strong EU nexus and operating in sectors aligned with the investment priorities of the EU-Africa Global Gateway Investment Package.
The aim is to support the growth and institutionalisation of private companies in the Southern Neighbourhood and Sub-Saharan Africa, as well as enhance trade between the EU and small and medium-sized enterprises (SMEs) in the region.
The Fund is expected to strengthen trade relations between the European Union and Africa and foster deeper regional integration by supporting European companies in expanding their operations across the continent. This support may take the form of increased exports, the establishment of local subsidiaries, or the adoption of nearshoring strategies.
The proposed operation is fully aligned with the investment priorities outlined in the EU-Africa Global Gateway Investment Package. It will play a key role in accelerating Africa's digital transformation, encouraging private sector development, entrepreneurship, and investment in sectors that generate employment and economic resilience. Furthermore, the initiative aims to close the investment gap in innovation, emerging technologies, and infrastructure, while also enhancing both physical and social infrastructure across the region.
The EIB involvement is considered essential for enabling the Fund Manager to continue supporting companies that drive sustainable growth and job creation in Africa.
EIB commitment is expected to ensure adherence to best market practices standards.
The new fund will operate in line with the EIB's Environmental and Social standards.
The fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.