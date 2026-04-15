GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The investment loan will support one of the largest municipal housing companies in the State of Berlin in implementing its multiannual investment programme.
The aim is to co-finance the construction of about 1,465 social and affordable rental housing, as well as student accommodation, together with the related urban development infrastructure. Although the construction of some buildings may have already started, the EIB will assess the project costs during appraisal to ensure that most eligible costs are incurred in the coming years.
Where applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Environmental and Social Policy, compliance with the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, the Birds Directive 2009/147/EC and the Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal. The status of any environmental studies and public consultations, as well as the alignment of energy efficiency requirements with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU, as amended, will also be assessed, if needed, during project appraisal.
The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with applicable EU procurement legislation, including Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the EU Official Journal where required. Information on the main suppliers or contractors awarded contracts for the implementation of the envisaged operation is not available.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.