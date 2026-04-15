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GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2026 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/02/2026 - Umweltverträglichkeitsprüfungen - GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN - Link to Promoter's website for the EIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2026
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2026
20250289
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN
GEWOBAG WOHNUNGSBAU-AG BERLIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 637 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment loan will support one of the largest municipal housing companies in the State of Berlin in implementing its multiannual investment programme.

The aim is to co-finance the construction of about 1,465 social and affordable rental housing, as well as student accommodation, together with the related urban development infrastructure. Although the construction of some buildings may have already started, the EIB will assess the project costs during appraisal to ensure that most eligible costs are incurred in the coming years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Environmental and Social Policy, compliance with the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, the Birds Directive 2009/147/EC and the Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal. The status of any environmental studies and public consultations, as well as the alignment of energy efficiency requirements with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU, as amended, will also be assessed, if needed, during project appraisal.

The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with applicable EU procurement legislation, including Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the EU Official Journal where required. Information on the main suppliers or contractors awarded contracts for the implementation of the envisaged operation is not available.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
15 April 2026
27 April 2026
Weitere Unterlagen
03/02/2026 - Umweltverträglichkeitsprüfungen - GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN - Link to Promoter's website for the EIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umweltverträglichkeitsprüfungen - GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN - Link to Promoter's website for the EIA
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2026
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
258905029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Projektnummer
20250289
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/02/2026 - Umweltverträglichkeitsprüfungen - GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN - Link to Promoter's website for the EIA
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Übersicht
GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN
Datenblätter
GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen