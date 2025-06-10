BPCE L4SMES SECURITY & DEFENCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The operation consists of a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to BPCE, supporting 100% EIB eligible security and defence projects in France and in the EU.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries to support their small/medium projects.
The operations aims to ease financial constraints for SMEs and Mid-Caps operating in the European security and defence sector. It addresses persistent market failures arising from limited access to finance and/or higher cost of funding faced by these companies due to sector-specific sensitivities, dual-use activities, and a lack of tailored financial instruments. These challenges are compounded by information asymmetries, perceived reputational risks, and limited collateral availability.
Through this operation, the EIB will deploy its intermediated products via BPCE and its subsidiaries, including Banque Populaire and Caisse d'Epargne, to facilitate access to medium and long-term financing for eligible defence-related projects. EIB's involvement is expected to enhance the availability and affordability of credit, particularly for smaller players along the defence value chain, thereby strengthening Europe's strategic autonomy, industrial resilience, and technological innovation capacity . Moreover, the operation has a high contribution (90%) to the cohesion objectives.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.